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Експерт НБУ розповів, як
українцям краще зберігати...

Експерт НБУ розповів, як українцям краще зберігати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:29

Експерт НБУ розповів, як українцям краще зберігати...

Пропонуємо до обговорення:
На думку експерта, найкращим є спосіб диверсифікації.

Дивися повний текст Експерт НБУ розповів, як українцям краще зберігати заощадження.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:29

ли купить авто, жилье или что угодно», — пояснил Бахтари.

в опу таких экспердов !
купить что угодно ??? а что потом с этим что угодно делать?
1) его надо где-то хранить
2) оно устаревает
3) его есть моль
4) припродаже даже на следующий день вы теряете минимум 30% цены , а если чесно что бы реально быстро продщать 50% цены
просто Восхитительная инвестиция - влет сразу минус 50%
Спасибо уважаемому Эксперду !
Перефразируем Экусперда - луше не копить ! потратьте все на пасивы ! это новость достойная фин форума ! лучше бы сказал купите слиток золота и положите в сейф ... купите недвижимость ...
да в конце концов значиттельно лучше был бы совет купите швейцарский франк английский фунт немного евро и долара .... тут хоть влет максимум спред
такие новости не достойны ФинАНсоВого форума

Уважемый эксперд а в чем конкретно ВЫ храните свои деньги и где ? вот то-то же
Или второй вопрос из чего состоят ЗВР Золото валютные Резервы НБУ ( нац банка Украины) ? в вопросе как раз и ответ в золоте и валюте , в какой валюте ?
Вот а челядь должна НЕ хранить а тупо тратить на авто на его починку заправку парковку страховку штрафы налоги ...
Смотрите на НБУ и товарища Эксперда ( хотя он же не скажет правду) возмоно надо как Коболев отправлять деньги маме в Америку ( США) ! И как он их отправил если недавно только введли возможность по 50 000 долларов в ГОД ???
но не суть ! Вот зачем вообще такиех экспердов слушать ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:50

yama Ну вы тоже штампы и мифы повторяет, которые на практике не работают. Все любят говорить про 30-50% дисконта при продаже того же авто на следующий день после салона. Но это бред и миф. Покажите, где и кто так продает. У друзей была ситуация. Взяли машину за 17 куе в салоне. Проехали 1100км и тут предложили мужу контракт на год с переездом. Продали нулевую по сути машину за 15500 за неделю. Потери меньше 10%. С дисконтом 30% от салона продают двухтрехлетки с пробегом до 50к. А в теории все рассказывают сказку, что выехав из салона она теряет 25-30%. Да ерунда.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:56

є ще експерди гонтарєва, кулявяйця, і т.д.
igorbuda52
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