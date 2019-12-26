На думку експерта, найкращим є спосіб диверсифікації.
Дивися повний текст Експерт НБУ розповів, як українцям краще зберігати заощадження.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 13:29
Експерт НБУ розповів, як українцям краще зберігати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт НБУ розповів, як українцям краще зберігати заощадження.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:29
ли купить авто, жилье или что угодно», — пояснил Бахтари.
в опу таких экспердов !
купить что угодно ??? а что потом с этим что угодно делать?
1) его надо где-то хранить
2) оно устаревает
3) его есть моль
4) припродаже даже на следующий день вы теряете минимум 30% цены , а если чесно что бы реально быстро продщать 50% цены
просто Восхитительная инвестиция - влет сразу минус 50%
Спасибо уважаемому Эксперду !
Перефразируем Экусперда - луше не копить ! потратьте все на пасивы ! это новость достойная фин форума ! лучше бы сказал купите слиток золота и положите в сейф ... купите недвижимость ...
да в конце концов значиттельно лучше был бы совет купите швейцарский франк английский фунт немного евро и долара .... тут хоть влет максимум спред
такие новости не достойны ФинАНсоВого форума
Уважемый эксперд а в чем конкретно ВЫ храните свои деньги и где ? вот то-то же
Или второй вопрос из чего состоят ЗВР Золото валютные Резервы НБУ ( нац банка Украины) ? в вопросе как раз и ответ в золоте и валюте , в какой валюте ?
Вот а челядь должна НЕ хранить а тупо тратить на авто на его починку заправку парковку страховку штрафы налоги ...
Смотрите на НБУ и товарища Эксперда ( хотя он же не скажет правду) возмоно надо как Коболев отправлять деньги маме в Америку ( США) ! И как он их отправил если недавно только введли возможность по 50 000 долларов в ГОД ???
но не суть ! Вот зачем вообще такиех экспердов слушать ?
Додано: Вів 31 гру, 2019 14:50
yama Ну вы тоже штампы и мифы повторяет, которые на практике не работают. Все любят говорить про 30-50% дисконта при продаже того же авто на следующий день после салона. Но это бред и миф. Покажите, где и кто так продает. У друзей была ситуация. Взяли машину за 17 куе в салоне. Проехали 1100км и тут предложили мужу контракт на год с переездом. Продали нулевую по сути машину за 15500 за неделю. Потери меньше 10%. С дисконтом 30% от салона продают двухтрехлетки с пробегом до 50к. А в теории все рассказывают сказку, что выехав из салона она теряет 25-30%. Да ерунда.
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:48
да еще вспомните что можно купить и продать с навром и стать перекупом
Авто плохое вложение оптому что надо тратить на топливо на масло на страховку на парковку и цена одного километра проезда уже начинает переваливать за 5 грн , даже на 9-ке после кап ремонта ... при копеечных ценах на ее запчасти
а купи доларов какие были бы потери ? взял бы с собой на новое место задекларировав на границе ну или положил на карту и там снял потеря 1-2% зависимо от тарифа , или там рачитывался картой вообще без потерь ...
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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