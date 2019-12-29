Експерт НБУ розповів, як українцям краще зберігати...

Додано: Вів 31 гру, 2019 13:29

ли купить авто, жилье или что угодно», — пояснил Бахтари.



в опу таких экспердов !

купить что угодно ??? а что потом с этим что угодно делать?

1) его надо где-то хранить

2) оно устаревает

3) его есть моль

4) припродаже даже на следующий день вы теряете минимум 30% цены , а если честно что бы реально быстро продать 50% цены

просто Восхитительная инвестиция - влет сразу минус 50%

Спасибо уважаемому Эксперду !

Перефразируем Экусперда - луше не копить ! потратьте все на пасивы ! это новость достойная фин форума ! лучше бы сказал купите слиток золота и положите в сейф ... купите недвижимость ...

да в конце концов значиттельно лучше был бы совет купите швейцарский франк английский фунт немного евро и долара .... тут хоть влет максимум спред

такие новости не достойны ФинАНсоВого форума



Уважемый эксперд а в чем конкретно ВЫ храните свои деньги и где ? вот то-то же

Или второй вопрос из чего состоят ЗВР Золото валютные Резервы НБУ ( нац банка Украины) ? в вопросе как раз и ответ в золоте и валюте , в какой валюте ?

Вот а челядь должна НЕ хранить а тупо тратить на авто на его починку заправку парковку страховку штрафы налоги ...

Смотрите на НБУ и товарища Эксперда ( хотя он же не скажет правду) возможно надо как Коболев отправлять деньги маме в Америку ( США) ! И как он их отправил если недавно только ввели возможность по 50 000 долларов в ГОД ???

но не суть ! Вот зачем вообще такиех экспердов слушать ?