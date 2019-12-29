На думку експерта, найкращим є спосіб диверсифікації.
Дивися повний текст Експерт НБУ розповів, як українцям краще зберігати заощадження.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 13:29
Експерт НБУ розповів, як українцям краще зберігати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт НБУ розповів, як українцям краще зберігати заощадження.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:29
ли купить авто, жилье или что угодно», — пояснил Бахтари.
в опу таких экспердов !
купить что угодно ??? а что потом с этим что угодно делать?
1) его надо где-то хранить
2) оно устаревает
3) его есть моль
4) припродаже даже на следующий день вы теряете минимум 30% цены , а если честно что бы реально быстро продать 50% цены
просто Восхитительная инвестиция - влет сразу минус 50%
Спасибо уважаемому Эксперду !
Перефразируем Экусперда - луше не копить ! потратьте все на пасивы ! это новость достойная фин форума ! лучше бы сказал купите слиток золота и положите в сейф ... купите недвижимость ...
да в конце концов значиттельно лучше был бы совет купите швейцарский франк английский фунт немного евро и долара .... тут хоть влет максимум спред
такие новости не достойны ФинАНсоВого форума
Уважемый эксперд а в чем конкретно ВЫ храните свои деньги и где ? вот то-то же
Или второй вопрос из чего состоят ЗВР Золото валютные Резервы НБУ ( нац банка Украины) ? в вопросе как раз и ответ в золоте и валюте , в какой валюте ?
Вот а челядь должна НЕ хранить а тупо тратить на авто на его починку заправку парковку страховку штрафы налоги ...
Смотрите на НБУ и товарища Эксперда ( хотя он же не скажет правду) возможно надо как Коболев отправлять деньги маме в Америку ( США) ! И как он их отправил если недавно только ввели возможность по 50 000 долларов в ГОД ???
но не суть ! Вот зачем вообще такиех экспердов слушать ?
Востаннє редагувалось yama в Вів 31 гру, 2019 17:04, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 31 гру, 2019 14:50
yama Ну вы тоже штампы и мифы повторяет, которые на практике не работают. Все любят говорить про 30-50% дисконта при продаже того же авто на следующий день после салона. Но это бред и миф. Покажите, где и кто так продает. У друзей была ситуация. Взяли машину за 17 куе в салоне. Проехали 1100км и тут предложили мужу контракт на год с переездом. Продали нулевую по сути машину за 15500 за неделю. Потери меньше 10%. С дисконтом 30% от салона продают двухтрехлетки с пробегом до 50к. А в теории все рассказывают сказку, что выехав из салона она теряет 25-30%. Да ерунда.
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:48
да еще вспомните что можно купить и продать с навром и стать перекупом
Авто плохое вложение потому что надо тратить на топливо на масло на страховку на парковку и цена одного километра проезда уже начинает переваливать за 5 грн , даже на 9-ке после кап ремонта ... при копеечных ценах на ее запчасти
а купи доларов какие были бы потери ? взял бы с собой на новое место задекларировав на границе ну или положил на карту и там снял потеря 1-2% зависимо от тарифа , или там рачитывался картой вообще без потерь ...
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 31 гру, 2019 18:44
Купить авто? Классное вложение с учетом того что авто дешевеет за первые 2 года на 25-30%
Додано: Сер 01 січ, 2020 03:11
То есть, потеряли 10 процентов за неделю, считай на новой машине?
Это - разумно?
30 процентов за год, насколько знаю, реальный попадос.
Учитывая массовый приток "евроблях", двухлетка - потеряет более 50%.
Стоп, коллеги!
Эксперт советует вкладывать "честно заработанные" в то, что дешевеет?
Бред какой то.
Плюс инфляцию по доллару, никто не отменял! Даже её, нужно перекрывать при инвестировании.
Кто же это такой, этот Иксперд?
Фейк какой то. Если бы мой эксперт подобное ляпнул, он бы уже искал работу.. в Польше, грузчиком.
Додано: Сер 01 січ, 2020 03:19
Читаю
Это просто жесть!
Им не стыдно такую пургу писать?
Владимир Александрович! Кто таких экспертов в НБУ пустил?
Господи, они же страну убьют! Проверьте у них дипломы, там липа, скорее всего.
За сало... купили в Америке.
А за "обоснованный курс" - согласен!
Вот, огромное отрицательное сальдо, а НБУ и Минфин - устроили Гривнеукрепляж, ещё больше давят производителей!
Помидоры завозим, картоху завозим, да всё завозим ... они гривну укрепляют!
Трамп доллар ослабляет, ЕС евро заливает, Банк Англии фунт льёт, одна Украина, при падении промпроизводства - гривну усиливает!
Нет рябята. Это или диверсия против народа или же там сидят профаны, двоечники после ПТУ.
Господи, ну почему нам так не везёт в Профессионалами?
То профффессор попадается, то Иксперд какой в НБУ.
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:56
Вывод, читаем и принимаем решения САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Никакой добрый дядя не даст вам совет как умножить свой капитал с гарантией 100%.
У каждого своя голова.
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