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У Києві планують побудувати
ще дві нові лінії метро

У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:50

У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро

Пропонуємо до обговорення:
Проєкт генерального плану Києва передбачає будівництво 2 нових ліній метрополітену.

Дивися повний текст У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро.
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