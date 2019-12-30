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У Києві планують побудувати
ще дві нові лінії метро

У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:50

У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро

Пропонуємо до обговорення:
Проєкт генерального плану Києва передбачає будівництво 2 нових ліній метрополітену.

Дивися повний текст У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:38

  R2 написав:У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро[/url].

И сколько станций ввели за последние 5 лет под руководством боксера?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:45

“Тот, кто хочет чтобы все его обещания, данные за год стали недействительными, пусть встанет в начале года и скажет: Все обещания, которые я могу дать в течение года аннулируются. Теперь его обещания недействительны.”
Schabouth Hag 6d еще интереснее.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:49

  hxbbgaf написав:“Тот, кто хочет чтобы все его обещания, данные за год стали недействительными, пусть встанет в начале года и скажет: Все обещания, которые я могу дать в течение года аннулируются. Теперь его обещания недействительны.”
Schabouth Hag 6d еще интереснее.

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Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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