Проєкт генерального плану Києва передбачає будівництво 2 нових ліній метрополітену.
Дивися повний текст У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 гру, 2019 14:50
У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро.
Додано: Вів 31 гру, 2019 22:38
И сколько станций ввели за последние 5 лет под руководством боксера?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 31 гру, 2019 22:45
“Тот, кто хочет чтобы все его обещания, данные за год стали недействительными, пусть встанет в начале года и скажет: Все обещания, которые я могу дать в течение года аннулируются. Теперь его обещания недействительны.”
Schabouth Hag 6d еще интереснее.
Додано: Вів 31 гру, 2019 22:49
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
|