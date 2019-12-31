Проєкт генерального плану Києва передбачає будівництво 2 нових ліній метрополітену.
Дивися повний текст У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 14:50
У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро.
Додано: Вів 31 гру, 2019 22:38
И сколько станций ввели за последние 5 лет под руководством боксера?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 31 гру, 2019 22:45
“Тот, кто хочет чтобы все его обещания, данные за год стали недействительными, пусть встанет в начале года и скажет: Все обещания, которые я могу дать в течение года аннулируются. Теперь его обещания недействительны.”
Schabouth Hag 6d еще интереснее.
Додано: Сер 01 січ, 2020 05:23
Предвыборная компания началась.
Метро не строится даже на виноградарь, где нужно просто продлить ветку. О строительстве новой ветки говорить, это фантастика. За годы независимости ни одной новой ветки построено не было.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:59
Этим планам сто лет в обед. Этот проект с метро от Жулян до Троещины, а также строительство отдельной линии на левом берегу от Троещины до Осокорков был еще в утвержденном проекте 1979 года во времена СССР! :-)
Мог бы цветной (!) скан выложить 1980(!) года, но тут невозможно фотку прикрепить.
Этими проспектами пугали иностранцев в 1980году перед Олимпиадой 80, показывая какое у нас крутое метро.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:12
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:50
Re: У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро
Вже навіть не смішно . Шулявський міст запустили в загальному - але ж частково , і коли дороблять все - важко сказати . Навіть старий з"їзд якось застряв . А всі оці - зменшення індустріальної площі та збільшення скверів - взагалі ... Заслуга - ага . Язиком ляпати - не ...
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