Міністр освіти і науки України Ганна Новосад пропонує оптимізувати мережу університетів, скоротивши дрібні виші.
Дивися повний текст Міносвіти пропонує скоротити кількість вишів в Україні.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 17:06
Міносвіти пропонує скоротити кількість вишів в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міносвіти пропонує скоротити кількість вишів в Україні.
Додано: Вів 31 гру, 2019 17:06
два раза ДА ! ибо высшее образование деваливировалось настолько что стало как раньше обычное ...8 классов
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