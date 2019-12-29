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Міносвіти пропонує скоротити
кількість вишів в Україні

Міносвіти пропонує скоротити кількість вишів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:06

Міносвіти пропонує скоротити кількість вишів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти і науки України Ганна Новосад пропонує оптимізувати мережу університетів, скоротивши дрібні виші.

Дивися повний текст Міносвіти пропонує скоротити кількість вишів в Україні.
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два раза ДА ! ибо высшее образование деваливировалось настолько что стало как раньше обычное ...8 классов
yama
 
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