Що треба знати про обслуговування за додаткову плату вузлів комерційного обліку води у багатоквартирних будинках.
Дивися повний текст З січня у Києві встановлюють плату за ремонт будинкових лічильників води.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 гру, 2019 17:09
З січня у Києві встановлюють плату за ремонт будинкових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З січня у Києві встановлюють плату за ремонт будинкових лічильників води.
Додано: Вів 31 гру, 2019 17:09
давайте еще приудмаем с 10-ок дополнительных взносов ! Взнос на проезд начальнику водоканала на раобту утром, взнос на проез начальника водоканала на дачу после работы , взнос на пермию начальнику водоканала и все его работникам . Взнос на отпуск начальнику и двум замам . Взнос на праздничные преми ко дню ... .
А чего бы нет ???
Я то думал такие вещи должны уже в тарифе быть ...
|