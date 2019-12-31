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З січня у Києві встановлюють
плату за ремонт будинкових...

З січня у Києві встановлюють плату за ремонт будинкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:09

З січня у Києві встановлюють плату за ремонт будинкових...

Пропонуємо до обговорення:
Що треба знати про обслуговування за додаткову плату вузлів комерційного обліку води у багатоквартирних будинках.

Дивися повний текст З січня у Києві встановлюють плату за ремонт будинкових лічильників води.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:09

давайте еще приудмаем с 10-ок дополнительных взносов ! Взнос на проезд начальнику водоканала на раобту утром, взнос на проез начальника водоканала на дачу после работы , взнос на пермию начальнику водоканала и все его работникам . Взнос на отпуск начальнику и двум замам . Взнос на праздничные преми ко дню ... .
А чего бы нет ???

Я то думал такие вещи должны уже в тарифе быть ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:16

ще одна схема збагачення! ...хапуги! щоб вас подавило! ..коли ви вже насититесь?
lassita
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:19

Очередная афера по выдуриванию денег у населения.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:45

  yama написав:давайте еще приудмаем с 10-ок дополнительных взносов ! Взнос на проезд начальнику водоканала на раобту утром, взнос на проез начальника водоканала на дачу после работы , взнос на пермию начальнику водоканала и все его работникам . Взнос на отпуск начальнику и двум замам. Взнос на праздничные преми ко дню ... .
А чего бы нет ???

Я то думал такие вещи должны уже в тарифе быть ...

Не подсказывайте!
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:50

А разве их ремонтировали когда-то бесплатно?
Иногда лучше не ремонтировать криворукими слесарями а просто купить новый -выйдет дешевле и надольше хватит посколььку есть гарантия производителя
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:51

Да, кстати никакой информации и ответственности ремонтников за некачественно сделанную работу по ремонту тех же счетчиков, штрафные санкции за халтуру, несвоевременный ремонт. Где все это???
blueiceua
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