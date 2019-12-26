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Мінекономіки не виключає
девальвації гривні

Мінекономіки не виключає девальвації гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:31

Мінекономіки не виключає девальвації гривні

Пропонуємо до обговорення:
На початку 2020 року в Україні можливе прискорення інфляції через ослаблення гривні до долара.

Дивися повний текст Мінекономіки не виключає девальвації гривні.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:31

т.е. опять будут грабить.... ничего нового собственно
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