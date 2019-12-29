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У 2020 році треба бути готовим до падіння гривні - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 гру, 2019 19:37
Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні в 2020 році може переступити позначку в 30 грн.
Дивися повний текст У 2020 році треба бути готовим до падіння гривні - експерт
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