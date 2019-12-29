Курс долара в Україні в 2020 році може переступити позначку в 30 грн.
Дивися повний текст У 2020 році треба бути готовим до падіння гривні - експерт.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 19:37
У 2020 році треба бути готовим до падіння гривні - експерт
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Дивися повний текст У 2020 році треба бути готовим до падіння гривні - експерт.
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:25
igorbuda52
У вас порохоботів свята не має,як завжди на посту?Не захлиніться власною отрутою.
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