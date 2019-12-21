За її словами, зараз перед Кабміном стоїть "завдання-суперприз".
Дивися повний текст Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 20:12
Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%
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Дивися повний текст Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%.
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:12
вже не 40 за 5 років а лише 35. а той 25.
та заткайтеся, бо лише дратуєте.
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