За її словами, зараз перед Кабміном стоїть "завдання-суперприз".
Дивися повний текст Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 20:12
Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%
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Дивися повний текст Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%.
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:12
вже не 40 за 5 років а лише 35. а той 25.
та заткайтеся, бо лише дратуєте.
Додано: Сер 01 січ, 2020 09:37
И какая связь? Можно подумать, от того, что фермер Вася получит бумагу, что площади, которые он обрабатывает, принадлежат ему, у него урожайность повысится. Или не фермер Вася, а концерн "супервася"
Я не пойму - это настолько грубая пропаганда, или они действительно это верят
С тем же успехом можно предложить сделать государственным языком немецкий (потому что там, где немецкий государственный, высокий уровень развития экономики) или сделать национальной валютой евро
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