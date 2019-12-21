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Маркарова повідомила, як
прискорити зростання ВВП до 5-7%

Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:12

Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%

Пропонуємо до обговорення:
За її словами, зараз перед Кабміном стоїть "завдання-суперприз".

Дивися повний текст Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:12

вже не 40 за 5 років а лише 35. а той 25.
та заткайтеся, бо лише дратуєте.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 09:37

підвищення продуктивності в агробізнесі через відкриття ринку землі і можливість повного розкриття потенціалу сільського господарства. Порівняйте продуктивність АПК у нас і там, де є повноцінна власність на землю

И какая связь? Можно подумать, от того, что фермер Вася получит бумагу, что площади, которые он обрабатывает, принадлежат ему, у него урожайность повысится. Или не фермер Вася, а концерн "супервася"
Я не пойму - это настолько грубая пропаганда, или они действительно это верят
С тем же успехом можно предложить сделать государственным языком немецкий (потому что там, где немецкий государственный, высокий уровень развития экономики) или сделать национальной валютой евро
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:52

  PasserBy написав:
підвищення продуктивності в агробізнесі через відкриття ринку землі і можливість повного розкриття потенціалу сільського господарства. Порівняйте продуктивність АПК у нас і там, де є повноцінна власність на землю

И какая связь? Можно подумать, от того, что фермер Вася получит бумагу, что площади, которые он обрабатывает, принадлежат ему, у него урожайность повысится. Или не фермер Вася, а концерн "супервася"
Я не пойму - это настолько грубая пропаганда, или они действительно это верят
С тем же успехом можно предложить сделать государственным языком немецкий (потому что там, где немецкий государственный, высокий уровень развития экономики) или сделать национальной валютой евро


Связь в том, что если земля принадлежит тебе, появляется возможность и заинетерсованность выращивать более дорогие продукты, которые требуют больших вложений и большего времени на окупаемость. Пример, захотели вы посадить ореховый сад, но если земля в аренде на 5-10 лет, Вы этого делать не будете, а если ваша, у вас появляется такая возможность, закупаете деревья, садите и через 10 лет собираете 3-4 тонны ореха с гектара, которые стоят в разы дороже чем 7-10 тонн пшеницы с того же гектара, отсюда и рост ВВП. Другой вариант, построить теплицу на своей земле, чего Вы точно не будете делать на арендованноей, и можно выращивать помидоры или оругцы круглый год, 1 га земли даст рост в деньгах в десятки раз по сравнению с выращиванием однолетних культур типа кукурузы или ячменя, а если по всей стране появится такая возможность, рост пойдет на миллиарды, при чем с каждым годом будет только нарастать и так как минимум на протяжении нескольких десятилетий, соседняя Польша тому ярчайший пример
sumy4
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:29

Новая команда за 6 месяцев показала бОльший результат, чем старая за 5 лет.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:28

  Rainbow написав:Новая команда за 6 месяцев показала бОльший результат, чем старая за 5 лет.

В чем это она показала? В падении промпроизводства?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:57

Никто не против. только без продажи земли.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:59

По моему мнению всю Зе команду привели к власти чтобы они продали украинскую землю.
Их если послушать то никаких у них идей болььше нет, ни инфраструктурных проектов, ни развития промышленности, экономики, образования, жкг, науки.
Нет ничего - тольько все продать и все.
blueiceua
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