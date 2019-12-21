Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%

Додано: Чет 02 січ, 2020 13:52

PasserBy написав: підвищення продуктивності в агробізнесі через відкриття ринку землі і можливість повного розкриття потенціалу сільського господарства. Порівняйте продуктивність АПК у нас і там, де є повноцінна власність на землю

И какая связь? Можно подумать, от того, что фермер Вася получит бумагу, что площади, которые он обрабатывает, принадлежат ему, у него урожайность повысится. Или не фермер Вася, а концерн "супервася"

Я не пойму - это настолько грубая пропаганда, или они действительно это верят

С тем же успехом можно предложить сделать государственным языком немецкий (потому что там, где немецкий государственный, высокий уровень развития экономики) или сделать национальной валютой евро И какая связь? Можно подумать, от того, что фермер Вася получит бумагу, что площади, которые он обрабатывает, принадлежат ему, у него урожайность повысится. Или не фермер Вася, а концерн "супервася"Я не пойму - это настолько грубая пропаганда, или они действительно это верятС тем же успехом можно предложить сделать государственным языком немецкий (потому что там, где немецкий государственный, высокий уровень развития экономики) или сделать национальной валютой евро

Связь в том, что если земля принадлежит тебе, появляется возможность и заинетерсованность выращивать более дорогие продукты, которые требуют больших вложений и большего времени на окупаемость. Пример, захотели вы посадить ореховый сад, но если земля в аренде на 5-10 лет, Вы этого делать не будете, а если ваша, у вас появляется такая возможность, закупаете деревья, садите и через 10 лет собираете 3-4 тонны ореха с гектара, которые стоят в разы дороже чем 7-10 тонн пшеницы с того же гектара, отсюда и рост ВВП. Другой вариант, построить теплицу на своей земле, чего Вы точно не будете делать на арендованноей, и можно выращивать помидоры или оругцы круглый год, 1 га земли даст рост в деньгах в десятки раз по сравнению с выращиванием однолетних культур типа кукурузы или ячменя, а если по всей стране появится такая возможность, рост пойдет на миллиарды, при чем с каждым годом будет только нарастать и так как минимум на протяжении нескольких десятилетий, соседняя Польша тому ярчайший пример