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Власники Redmi Note 8 Pro почали скаржитися на...
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Додано: Вів 31 гру, 2019 21:49
Пропонуємо до обговорення:
Випущений в кінці літа Redmi Note 8 Pro викликав безліч суперечок серед користувачів через обраний виробником процесор MediaTek Helio G90T замість чіпа від Qualcomm. Для вирішення проблеми з наявністю кастомних прошивок були опубліковані вихідники ядра смартфона. Однак на користувачів чекали більш серйозні неприємності.
Дивися повний текст Власники Redmi Note 8 Pro почали скаржитися на «оцеглювання» смартфонів
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R2
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Додано: Вів 31 гру, 2019 21:49
Ну да подымите lg v10, Nexus 5x да и остальные на квалкоме фастбутом с 9008 порта
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artyom1603
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