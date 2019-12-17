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Власники Redmi Note 8 Pro
почали скаржитися на...

Власники Redmi Note 8 Pro почали скаржитися на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:49

Власники Redmi Note 8 Pro почали скаржитися на...

Пропонуємо до обговорення:
Випущений в кінці літа Redmi Note 8 Pro викликав безліч суперечок серед користувачів через обраний виробником процесор MediaTek Helio G90T замість чіпа від Qualcomm. Для вирішення проблеми з наявністю кастомних прошивок були опубліковані вихідники ядра смартфона. Однак на користувачів чекали більш серйозні неприємності.

Дивися повний текст Власники Redmi Note 8 Pro почали скаржитися на «оцеглювання» смартфонів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:49

Ну да подымите lg v10, Nexus 5x да и остальные на квалкоме фастбутом с 9008 порта
artyom1603
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