За останній рік 34% українців стали жертвами шахрайства в інтернеті. Найчастіше українці страждають від отримання шахрайських повідомлень.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців постраждало від шахрайства в інтернеті за рік.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 11:55
Стало відомо, скільки українців постраждало від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців постраждало від шахрайства в інтернеті за рік.
Додано: Сер 01 січ, 2020 12:26
Теперь стало понятно кто лоббирует концепцию "Государство в смартфоне".
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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