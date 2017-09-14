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Стало відомо, скільки
українців постраждало від...

Стало відомо, скільки українців постраждало від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:55

Стало відомо, скільки українців постраждало від...

Пропонуємо до обговорення:
За останній рік 34% українців стали жертвами шахрайства в інтернеті. Найчастіше українці страждають від отримання шахрайських повідомлень.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців постраждало від шахрайства в інтернеті за рік.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:55

Стало известно, что треть украинцев лохи в Интернете.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 12:26

Теперь стало понятно кто лоббирует концепцию "Государство в смартфоне". :D
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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