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Xiaomi представила новий електробайк із серії Qicycle
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Додано: Сер 01 січ, 2020 17:01
Пропонуємо до обговорення:
Серію велосипедів Qicycle новою моделлю поповнив Xiaomi. Зазначається, що нова модель вийде під ім'ям Electric Power-Assisted.
Дивися повний текст Xiaomi представила новий електробайк із серії Qicycle
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Додано: Сер 01 січ, 2020 17:01
Наверное не "из прозрачного и легкого", а "из прочного и легкого".
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Sergei
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