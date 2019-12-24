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Xiaomi представила новий
електробайк із серії Qicycle

Xiaomi представила новий електробайк із серії Qicycle
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:01

Xiaomi представила новий електробайк із серії Qicycle

Пропонуємо до обговорення:
Серію велосипедів Qicycle новою моделлю поповнив Xiaomi. Зазначається, що нова модель вийде під ім'ям Electric Power-Assisted.

Дивися повний текст Xiaomi представила новий електробайк із серії Qicycle.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:01

Наверное не "из прозрачного и легкого", а "из прочного и легкого".
Sergei
 
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