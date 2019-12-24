Xiaomi представила новий електробайк із серії Qicycle
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Додано: Сер 01 січ, 2020 17:01
Пропонуємо до обговорення:
Серію велосипедів Qicycle новою моделлю поповнив Xiaomi. Зазначається, що нова модель вийде під ім'ям Electric Power-Assisted.
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Xiaomi представила новий електробайк із серії Qicycle
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R2
Робот новин
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Додано: Сер 01 січ, 2020 17:01
Наверное не "из прозрачного и легкого", а "из прочного и легкого".
Sergei
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Додано: Сер 01 січ, 2020 21:05
Sergei написав:
Наверное не "из прозрачного и легкого", а "из прочного и легкого".
Прозрачный
алюминиевый сплав запатентован
ещё в 1985м году
. Нафига из него делать велосипед знают только китайцы и местный журналист, но технически сделать можно.
moveton
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