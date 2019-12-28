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Наступного президента України
можна буде обирати через...

Наступного президента України можна буде обирати через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:07

Наступного президента України можна буде обирати через...

Пропонуємо до обговорення:
В процесі діджиталізації країни приділяють значну увагу роботі над кібербезпекою.

Дивися повний текст Наступного президента України можна буде обирати через смартфон - Федоров.
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