В процесі діджиталізації країни приділяють значну увагу роботі над кібербезпекою.
Дивися повний текст Наступного президента України можна буде обирати через смартфон - Федоров.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 19:07
Наступного президента України можна буде обирати через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наступного президента України можна буде обирати через смартфон - Федоров.
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