В процесі діджиталізації країни приділяють значну увагу роботі над кібербезпекою.
Дивися повний текст Наступного президента України можна буде обирати через смартфон - Федоров.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 19:07
Наступного президента України можна буде обирати через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наступного президента України можна буде обирати через смартфон - Федоров.
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:58
Дякуємо, вистачить що вже теперішнього через телевізор вибрали.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:09
Было бы круто, но пока что вообще ни одной услуги не запустили в массы.
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