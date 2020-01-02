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Наступного президента України можна буде обирати через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 січ, 2020 19:07
Пропонуємо до обговорення:
В процесі діджиталізації країни приділяють значну увагу роботі над кібербезпекою.
Дивися повний текст Наступного президента України можна буде обирати через смартфон - Федоров
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R2
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Додано: Чет 02 січ, 2020 09:14
вийде як завжди-через аршльох.
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igorbuda52
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Додано: Чет 02 січ, 2020 10:14
його б ще звільнити через смартфон можна було, було б чудово
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prykhodko_m
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Додано: Чет 02 січ, 2020 11:58
Дякуємо, вистачить що вже теперішнього через телевізор вибрали.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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NetSerpent
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Додано: Чет 02 січ, 2020 12:09
Было бы круто, но пока что вообще ни одной услуги не запустили в массы.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 12:18
Так есть же сервис уже. Plan.diia.gov.ua. Подсоединяйся и тестируй
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icegood1980
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Додано: Чет 02 січ, 2020 17:12
ну тут вже зелені діджиталізатори розкриють всі свої таланти на повну...
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ruslan42212
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:15
icegood1980 написав:
Так есть же сервис уже. Plan.diia.gov.ua. Подсоединяйся и тестируй
Я не собираюсь тестировать, ещё и слёзно просить об этом. Пусть дадут готовые услуги, а не то, чем пока что нельзя воспользоваться.
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