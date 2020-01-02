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Наступного президента України
можна буде обирати через...

Наступного президента України можна буде обирати через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:07

Наступного президента України можна буде обирати через...

Пропонуємо до обговорення:
В процесі діджиталізації країни приділяють значну увагу роботі над кібербезпекою.

Дивися повний текст Наступного президента України можна буде обирати через смартфон - Федоров.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:14

вийде як завжди-через аршльох.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:14

його б ще звільнити через смартфон можна було, було б чудово
prykhodko_m
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:58

Дякуємо, вистачить що вже теперішнього через телевізор вибрали.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:09

Было бы круто, но пока что вообще ни одной услуги не запустили в массы.
lite
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:18

Так есть же сервис уже. Plan.diia.gov.ua. Подсоединяйся и тестируй
icegood1980
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:12

ну тут вже зелені діджиталізатори розкриють всі свої таланти на повну...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:15

  icegood1980 написав:Так есть же сервис уже. Plan.diia.gov.ua. Подсоединяйся и тестируй

Я не собираюсь тестировать, ещё и слёзно просить об этом. Пусть дадут готовые услуги, а не то, чем пока что нельзя воспользоваться.
lite
 
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