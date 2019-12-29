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В Україні планують по-новому врегулювати діяльність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:00
Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують по-новому врегулювати діяльність ломбардів.
Дивися повний текст В Україні планують по-новому врегулювати діяльність ломбардів - законопроєкт
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