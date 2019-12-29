Консалтингова компанія "Українська торговельна гільдія" (UTG, Київ) заявляє, що в 2020 році на ринок України мають намір вийти 6 міжнародних брендів.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 22:58
2020 року на ринок України мають намір вийти 6...
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Дивися повний текст 2020 року на ринок України мають намір вийти 6 міжнародних брендів.
Додано: Сер 01 січ, 2020 22:58
В 2020 году, среди прочих, ожидается открытие первых магазинов шведской IKEA,
что то там мутно было ....
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