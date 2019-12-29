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2020 року на ринок України
мають намір вийти 6...

2020 року на ринок України мають намір вийти 6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:58

2020 року на ринок України мають намір вийти 6...

Пропонуємо до обговорення:
Консалтингова компанія "Українська торговельна гільдія" (UTG, Київ) заявляє, що в 2020 році на ринок України мають намір вийти 6 міжнародних брендів.

Дивися повний текст 2020 року на ринок України мають намір вийти 6 міжнародних брендів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:58

В 2020 году, среди прочих, ожидается открытие первых магазинов шведской IKEA,


что то там мутно было ....
yama
 
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