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2020 року на ринок України
мають намір вийти 6...

2020 року на ринок України мають намір вийти 6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:58

2020 року на ринок України мають намір вийти 6...

Пропонуємо до обговорення:
Консалтингова компанія "Українська торговельна гільдія" (UTG, Київ) заявляє, що в 2020 році на ринок України мають намір вийти 6 міжнародних брендів.

Дивися повний текст 2020 року на ринок України мають намір вийти 6 міжнародних брендів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:58

В 2020 году, среди прочих, ожидается открытие первых магазинов шведской IKEA,


что то там мутно было ....
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:32

yama
Мутно було з відкриттям заводу ІКЕА в Україні.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:04

  jeugen написав:yama
Мутно було з відкриттям заводу ІКЕА в Україні.

Чо? какого завода?
Речь шла о подрядчиках, в лице условного радеховского "Мебельсервиса", а не собственном производстве. Но ИКЕА не устроили рабские (по их представлениям) условия труда, в которых приходится работать местным.
Напомню, что у ИКЕА есть поставщики с Украины, например, "Морган Ферниче".
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:14

Re: 2020 року на ринок України мають намір вийти 6...

Не вижу повода восторгаться. Я знаю не все эти бренды, но и декатлон, и Икеа, и пенниблэк - это все ширпотреб. А, к примеру, официальных украинских магазинов Canada Goose я не нашел, когда хотел отцу в подарок куртку купить
И даже Старбакс, про который уже столько копий сломано, и который совсем ни разу не элитный ресторан, открывать свою сеть в украинских городах не спешит
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