Консалтингова компанія "Українська торговельна гільдія" (UTG, Київ) заявляє, що в 2020 році на ринок України мають намір вийти 6 міжнародних брендів.
Дивися повний текст 2020 року на ринок України мають намір вийти 6 міжнародних брендів.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 22:58
2020 року на ринок України мають намір вийти 6...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 2020 року на ринок України мають намір вийти 6 міжнародних брендів.
Додано: Сер 01 січ, 2020 22:58
В 2020 году, среди прочих, ожидается открытие первых магазинов шведской IKEA,
что то там мутно было ....
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:04
Чо? какого завода?
Речь шла о подрядчиках, в лице условного радеховского "Мебельсервиса", а не собственном производстве. Но ИКЕА не устроили рабские (по их представлениям) условия труда, в которых приходится работать местным.
Напомню, что у ИКЕА есть поставщики с Украины, например, "Морган Ферниче".
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:14
Re: 2020 року на ринок України мають намір вийти 6...
Не вижу повода восторгаться. Я знаю не все эти бренды, но и декатлон, и Икеа, и пенниблэк - это все ширпотреб. А, к примеру, официальных украинских магазинов Canada Goose я не нашел, когда хотел отцу в подарок куртку купить
И даже Старбакс, про который уже столько копий сломано, и который совсем ни разу не элитный ресторан, открывать свою сеть в украинских городах не спешит
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:05
Я не думаю, что многие будут покупать кофе в Старбаксе по 4-5$, когда куча дешевых аналогов. В Икея удобна большим выбором. Там можно подобрать альтернативу тому, что приходится делать под заказ. Мне например 4 года назад приходилось столы покупать через посредника в польской Икеи. Любой зашедший бренд это конкуренция и расширения выбора. Зачем вам официальный магазин Canada Goose ? При желании куртку купить можно. Я не думаю что спрос на куртки за 1000$+ будет колоссальный, когда в два раза дешевле можно купить что-то туристическое типа Marmot.
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:08
Canada Goose есть в ЦУМе в Киеве
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:22
А как это "не нашел" происходило? -- пешии прогулки по городу:
5 точек в Киеве показывает...
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