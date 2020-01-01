2020 року на ринок України мають намір вийти 6...

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jeugen написав:yama Мутно було з відкриттям заводу ІКЕА в Україні.
Чо? какого завода? Речь шла о подрядчиках, в лице условного радеховского "Мебельсервиса", а не собственном производстве. Но ИКЕА не устроили рабские (по их представлениям) условия труда, в которых приходится работать местным. Напомню, что у ИКЕА есть поставщики с Украины, например, "Морган Ферниче".
Не вижу повода восторгаться. Я знаю не все эти бренды, но и декатлон, и Икеа, и пенниблэк - это все ширпотреб. А, к примеру, официальных украинских магазинов Canada Goose я не нашел, когда хотел отцу в подарок куртку купить И даже Старбакс, про который уже столько копий сломано, и который совсем ни разу не элитный ресторан, открывать свою сеть в украинских городах не спешит
PasserBy написав:Не вижу повода восторгаться. Я знаю не все эти бренды, но и декатлон, и Икеа, и пенниблэк - это все ширпотреб. А, к примеру, официальных украинских магазинов Canada Goose я не нашел, когда хотел отцу в подарок куртку купить И даже Старбакс, про который уже столько копий сломано, и который совсем ни разу не элитный ресторан, открывать свою сеть в украинских городах не спешит
Я не думаю, что многие будут покупать кофе в Старбаксе по 4-5$, когда куча дешевых аналогов. В Икея удобна большим выбором. Там можно подобрать альтернативу тому, что приходится делать под заказ. Мне например 4 года назад приходилось столы покупать через посредника в польской Икеи. Любой зашедший бренд это конкуренция и расширения выбора. Зачем вам официальный магазин Canada Goose ? При желании куртку купить можно. Я не думаю что спрос на куртки за 1000$+ будет колоссальный, когда в два раза дешевле можно купить что-то туристическое типа Marmot.
PasserBy написав:Не вижу повода восторгаться. Я знаю не все эти бренды, но и декатлон, и Икеа, и пенниблэк - это все ширпотреб. А, к примеру, официальных украинских магазинов Canada Goose я не нашел, когда хотел отцу в подарок куртку купить И даже Старбакс, про который уже столько копий сломано, и который совсем ни разу не элитный ресторан, открывать свою сеть в украинских городах не спешит
PasserBy написав:Не вижу повода восторгаться. Я знаю не все эти бренды, но и декатлон, и Икеа, и пенниблэк - это все ширпотреб. А, к примеру, официальных украинских магазинов Canada Goose я не нашел, когда хотел отцу в подарок куртку купить И даже Старбакс, про который уже столько копий сломано, и который совсем ни разу не элитный ресторан, открывать свою сеть в украинских городах не спешит
PasserBy написав:Не вижу повода восторгаться. Я знаю не все эти бренды, но и декатлон, и Икеа, и пенниблэк - это все ширпотреб. А, к примеру, официальных украинских магазинов Canada Goose я не нашел, когда хотел отцу в подарок куртку купить И даже Старбакс, про который уже столько копий сломано, и который совсем ни разу не элитный ресторан, открывать свою сеть в украинских городах не спешит