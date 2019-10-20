Компанія Microsoft знову почала показувати невеликий рекламний банер в додатках пошти та календаря для операційної системи Windows 10.
Дивися повний текст У Windows 10 повернули рекламу, яку неможливо вимкнути.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 01:22
У Windows 10 повернули рекламу, яку неможливо вимкнути
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Windows 10 повернули рекламу, яку неможливо вимкнути.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:47
Если не получается оключить рекламу - отключаем Windows или переходим на более старую или более новую версию.
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