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У 2020 році треба бути готовим
до падіння гривні - експерт

У 2020 році треба бути готовим до падіння гривні - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:35

У 2020 році треба бути готовим до падіння гривні - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні в 2020 році може переступити позначку в 30 грн.

Дивися повний текст У 2020 році треба бути готовим до падіння гривні - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:35

Йде хвиля розгону паніки?
Панікерам одна дорога - без саду і слідства.
Ну Ви зрозуміли - :)
iubd
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:08

А вы свой прогноз дайте..Мы оценим:)))
rytton
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:21

  rytton написав:А вы свой прогноз дайте..Мы оценим:)))


Сейчас гривня идёт "на ручном управлении" - скупка валюты нацбанком тормозит рост, овгз подталкивают рост и т.п. а ещё есть торговое сальдо, планы на рынок земли и проч.
Поэтому строить прогнозы - дело неблагодарное
PasserBy
 
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