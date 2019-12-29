Курс долара в Україні в 2020 році може переступити позначку в 30 грн.
Дивися повний текст У 2020 році треба бути готовим до падіння гривні - експерт.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 09:35
У 2020 році треба бути готовим до падіння гривні - експерт
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Дивися повний текст У 2020 році треба бути готовим до падіння гривні - експерт.
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:35
Йде хвиля розгону паніки?
Панікерам одна дорога - без саду і слідства.
Ну Ви зрозуміли - :)
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:21
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