Планам динамічного розвитку IT-сектору в нашій країні можуть перешкодити жорсткі реалії нового витка конкуренції.
Дивися повний текст IT України. Допомагати не можна заважати.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 14:27
IT України. Допомагати не можна заважати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IT України. Допомагати не можна заважати.
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:28
Действительно в последние время Украина значительно улучшила свои позиции на мировом рынке ІТ-услуг, наши разработчики работают с такими всемирно известными компаниями, как Microsoft, ABBYY, Samsung, TuneIn, Fluke Corporation и многими другими
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:37
Стаття за 2018 рік !!!
оновіть хоча б цифри за 2019...
+50грн !
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 02:12
greenozon, почему-то мне кажется, что уточнённое количество "до 60% индийских программистов" нам так и не сообщат, хотя 2020й уже наступил. Лично я не заметил, чтобы их работу кто-то автоматизировал. Ни за последние два года, ни за последние 20-30 лет, в течение которых это постоянно обещают.
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