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IT України. Допомагати
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IT України. Допомагати не можна заважати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:27

IT України. Допомагати не можна заважати

Пропонуємо до обговорення:
Планам динамічного розвитку IT-сектору в нашій країні можуть перешкодити жорсткі реалії нового витка конкуренції.

Дивися повний текст IT України. Допомагати не можна заважати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:28

Действительно в последние время Украина значительно улучшила свои позиции на мировом рынке ІТ-услуг, наши разработчики работают с такими всемирно известными компаниями, как Microsoft, ABBYY, Samsung, TuneIn, Fluke Corporation и многими другими
onufermikola
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:37

Стаття за 2018 рік !!!
оновіть хоча б цифри за 2019...
:x
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 02:12

greenozon, почему-то мне кажется, что уточнённое количество "до 60% индийских программистов" нам так и не сообщат, хотя 2020й уже наступил. Лично я не заметил, чтобы их работу кто-то автоматизировал. Ни за последние два года, ни за последние 20-30 лет, в течение которых это постоянно обещают.
moveton
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