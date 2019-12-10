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Графік роботи банків на новорічні свята...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 січ, 2020 16:26
Пропонуємо до обговорення:
Порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) на початок 2020 року.
Дивися повний текст Графік роботи банків на новорічні свята 2020 🕰️
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Додано: Чет 02 січ, 2020 16:26
СЭП планировали сделать 24/7. Почему в праздники не работает?
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