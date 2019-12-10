Порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) на початок 2020 року.
Дивися повний текст Графік роботи банків на новорічні свята 2020 🕰️.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 16:26
Графік роботи банків на новорічні свята...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Графік роботи банків на новорічні свята 2020 🕰️.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:08
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:10
спершу буде 23 x 7 (із квітня)
і як все піде добре то НБУ обіцявся 24 на 7!
+50грн !
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