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Графік роботи банків
на новорічні свята...

Графік роботи банків на новорічні свята...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:26

Графік роботи банків на новорічні свята...

Пропонуємо до обговорення:
Порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) на початок 2020 року.

Дивися повний текст Графік роботи банків на новорічні свята 2020 🕰️.
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СЭП планировали сделать 24/7. Почему в праздники не работает?
alex2013a90
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:08

  alex2013a90 написав:СЭП планировали сделать 24/7. Почему в праздники не работает?

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:10

  alex2013a90 написав:СЭП планировали сделать 24/7. Почему в праздники не работает?


спершу буде 23 x 7 (із квітня)
і як все піде добре то НБУ обіцявся 24 на 7!
+50грн !
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