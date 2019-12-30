RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українська гривня у 2019 році
зміцніла найбільше серед...

Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:14

Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед...

Пропонуємо до обговорення:
Від початку 2019 року курс української гривні відносно долара підвищився на 19%, що зробило її першою у рейтингу валют, які найбільше виросли.

Дивися повний текст Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед усіх валют світу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92677
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2020 році треба бути готовим до падіння гривні - експерт
R2 » Чет 02 січ, 2020 09:35
5 378
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2020 15:05
Вело
”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій... 1, 2
R2 » Пон 30 гру, 2019 11:15
19 4896
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 14:49
qwerty1zag23
З чим завершуємо 2019 рік?
R2 » Вів 31 гру, 2019 13:10
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 13:10
ZINCHENKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24276)
02.01.2020 17:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.