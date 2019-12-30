|
|
|
Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:14
Пропонуємо до обговорення:
Від початку 2019 року курс української гривні відносно долара підвищився на 19%, що зробило її першою у рейтингу валют, які найбільше виросли.
Дивися повний текст Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед усіх валют світу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92679
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:31
Зміцніл після 300% падіння,забули так допишіть.
-
vilkiv3
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 20.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|443
|
Чет 02 січ, 2020 15:05
Вело
|
|19
|4928
|
|
|1
|95
|
|