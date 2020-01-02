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Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:14
Пропонуємо до обговорення:
Від початку 2019 року курс української гривні відносно долара підвищився на 19%, що зробило її першою у рейтингу валют, які найбільше виросли.
Дивися повний текст Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед усіх валют світу
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R2
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:31
Зміцніл після 300% падіння,забули так допишіть.
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vilkiv3
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:44
Виртуальное укрепление за счёт напечатанных овгз.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:16
R2 Знову 8гр за доллар,а нi(((24.Так що здобули?
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balogvv
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