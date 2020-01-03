Від початку 2019 року курс української гривні відносно долара підвищився на 19%, що зробило її першою у рейтингу валют, які найбільше виросли.
Дивися повний текст Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед усіх валют світу.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 17:14
Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед...
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Дивися повний текст Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед усіх валют світу.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:40
А толку? Щось я не бачу, щоб ціни падали разом із доларом. Навіть на імпорт ціни стабільні як мінімум.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:53
А какая связь?
3 ярда Газпрома обменяли на грн, все средства оборотные кинули на выкуп валюты.
Вся промышленность без оборотных средств стала.
Цены наоборот будут только расти в грн.
И товар с украинской маркой исчезнет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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