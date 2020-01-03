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Українська гривня у 2019 році
зміцніла найбільше серед...

Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:14

Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед...

Пропонуємо до обговорення:
Від початку 2019 року курс української гривні відносно долара підвищився на 19%, що зробило її першою у рейтингу валют, які найбільше виросли.

Дивися повний текст Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед усіх валют світу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:16

R2 Знову 8гр за доллар,а нi(((24.Так що здобули?
balogvv
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:40

А толку? Щось я не бачу, щоб ціни падали разом із доларом. Навіть на імпорт ціни стабільні як мінімум.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:53

  NetSerpent написав:А толку? Щось я не бачу, щоб ціни падали разом із доларом. Навіть на імпорт ціни стабільні як мінімум.

А какая связь?
3 ярда Газпрома обменяли на грн, все средства оборотные кинули на выкуп валюты.
Вся промышленность без оборотных средств стала.
Цены наоборот будут только расти в грн.
И товар с украинской маркой исчезнет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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