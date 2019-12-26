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Нацбанк порівняв українські зарплати з європейськими
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:27
Пропонуємо до обговорення:
У третьому кварталі 2019 року показник середньої зарплати штатного робітника в Україні сягнув €382.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:27
статья ни о чём
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leontevuriy54
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:52
leontevuriy54 написав:
статья ни о чём
Нацбанк как бы тонко намекает, что вся надежда только на заробитчан и показывает, куда можно поехать.
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Gastarbaiter
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