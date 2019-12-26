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Нацбанк порівняв українські
зарплати з європейськими

Нацбанк порівняв українські зарплати з європейськими
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:27

Нацбанк порівняв українські зарплати з європейськими

Пропонуємо до обговорення:
У третьому кварталі 2019 року показник середньої зарплати штатного робітника в Україні сягнув €382.

Дивися повний текст Нацбанк порівняв українські зарплати з європейськими.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:27

статья ни о чём
leontevuriy54
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:52

  leontevuriy54 написав:статья ни о чём

Нацбанк как бы тонко намекает, что вся надежда только на заробитчан и показывает, куда можно поехать.
Gastarbaiter
 
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