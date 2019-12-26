У третьому кварталі 2019 року показник середньої зарплати штатного робітника в Україні сягнув €382.
Дивися повний текст Нацбанк порівняв українські зарплати з європейськими.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:27
Нацбанк порівняв українські зарплати з європейськими
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк порівняв українські зарплати з європейськими.
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:52
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:07
Де ж вы найдете заробітчан через років 40, якщо у нас такими темпами скорочувати населення? Чи самі з НБУ поїдете заробітчанами?
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:39
Re: Нацбанк порівняв українські зарплати з європейськими
К тому времени и землю всю разпродадут....и вообще когда статья начинается с бредофразы - средняя зарплата/пенсия дальше не читаю. Аффтара сразу их из разряда журналист перевожу в пропагандоны. Нет средней зарплатыв/пенсии Есть МИНИМАЛЬНАЯ .. вот от минималки и надо отталкиваться, так как официально это зарплата почти 80% населения. То что там чинуши гребут или в конвертах то вопрос другой...
Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:13
Re: Нацбанк порівняв українські зарплати з європейськими
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