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Нацбанк порівняв українські
зарплати з європейськими

Нацбанк порівняв українські зарплати з європейськими
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:27

Нацбанк порівняв українські зарплати з європейськими

Пропонуємо до обговорення:
У третьому кварталі 2019 року показник середньої зарплати штатного робітника в Україні сягнув €382.

Дивися повний текст Нацбанк порівняв українські зарплати з європейськими.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:27

статья ни о чём
leontevuriy54
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:52

  leontevuriy54 написав:статья ни о чём

Нацбанк как бы тонко намекает, что вся надежда только на заробитчан и показывает, куда можно поехать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:07

Де ж вы найдете заробітчан через років 40, якщо у нас такими темпами скорочувати населення? Чи самі з НБУ поїдете заробітчанами?
silversmmak
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:13

Re: Нацбанк порівняв українські зарплати з європейськими

  Джон написав:Нет средней зарплатыв/пенсии Есть МИНИМАЛЬНАЯ .. вот от минималки и надо отталкиваться, так как официально это зарплата почти 80% населения. То что там чинуши гребут или в конвертах то вопрос другой...

Тоді вже краще порівнювати медіанну зарплатню, проте у нас її не рахують ((
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:23

11000 грн далеко не у всех.
sukozlo
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:00

  silver_arrow_ua написав:
  Джон написав:Нет средней зарплатыв/пенсии Есть МИНИМАЛЬНАЯ .. вот от минималки и надо отталкиваться, так как официально это зарплата почти 80% населения. То что там чинуши гребут или в конвертах то вопрос другой...

Тоді вже краще порівнювати медіанну зарплатню, проте у нас її не рахують ((

Да можно ведь просто сравнить зарплаты по 10-20 конкретным позициям, чтобы понять картину.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:05

  silversmmak написав:Де ж вы найдете заробітчан через років 40, якщо у нас такими темпами скорочувати населення? Чи самі з НБУ поїдете заробітчанами?

Будет "НБУ в смартфоне", или "государство в смартфоне".
Хозяева учётки "Украина" будут управлять ею лёжа на пляже в Мальдивах, а "непрофильные активы" типа людей и земли (больше вроде ничего не осталось) - сдадут в аренду или распродадут на аукционе :)
А поддерживать жизнедеятельность можно с помощью ОВГЗ-карусели :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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