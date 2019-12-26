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Нацбанк порівняв українські зарплати з європейськими
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:27
Пропонуємо до обговорення:
У третьому кварталі 2019 року показник середньої зарплати штатного робітника в Україні сягнув €382.
Дивися повний текст Нацбанк порівняв українські зарплати з європейськими
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R2
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:27
статья ни о чём
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leontevuriy54
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:52
leontevuriy54 написав:
статья ни о чём
Нацбанк как бы тонко намекает, что вся надежда только на заробитчан и показывает, куда можно поехать.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:07
Де ж вы найдете заробітчан через років 40, якщо у нас такими темпами скорочувати населення? Чи самі з НБУ поїдете заробітчанами?
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silversmmak
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:13
Джон написав:
Нет средней зарплатыв/пенсии Есть МИНИМАЛЬНАЯ .. вот от минималки и надо отталкиваться, так как официально это зарплата почти 80% населения. То что там чинуши гребут или в конвертах то вопрос другой...
Тоді вже краще порівнювати медіанну зарплатню, проте у нас її не рахують ((
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silver_arrow_ua
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:23
11000 грн далеко не у всех.
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sukozlo
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:00
silver_arrow_ua написав: Джон написав:
Нет средней зарплатыв/пенсии Есть МИНИМАЛЬНАЯ .. вот от минималки и надо отталкиваться, так как официально это зарплата почти 80% населения. То что там чинуши гребут или в конвертах то вопрос другой...
Тоді вже краще порівнювати медіанну зарплатню, проте у нас її не рахують ((
Да можно ведь просто сравнить зарплаты по 10-20 конкретным позициям, чтобы понять картину.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:05
silversmmak написав:
Де ж вы найдете заробітчан через років 40, якщо у нас такими темпами скорочувати населення? Чи самі з НБУ поїдете заробітчанами?
Будет "НБУ в смартфоне", или "государство в смартфоне".
Хозяева учётки "Украина" будут управлять ею лёжа на пляже в Мальдивах, а "непрофильные активы" типа людей и земли (больше вроде ничего не осталось) - сдадут в аренду или распродадут на аукционе
А поддерживать жизнедеятельность можно с помощью ОВГЗ-карусели
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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