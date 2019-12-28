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Кияни зможуть передати
показники лічильників через...

Кияни зможуть передати показники лічильників через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:19

Кияни зможуть передати показники лічильників через...

Пропонуємо до обговорення:
Жителі столиці зможуть передавати показники своїх лічильників через фотографії.

Дивися повний текст Кияни зможуть передати показники лічильників через фотографії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:19

а смысл?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:42

  Ромасик написав:а смысл?

Например по газу существует целый отдел рассматривающий такие фото и оценивающий не сделали ли вы врезку в их прибыльный газопровод и показатели для отмазки.
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ruvex
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