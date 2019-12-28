Жителі столиці зможуть передавати показники своїх лічильників через фотографії.
Дивися повний текст Кияни зможуть передати показники лічильників через фотографії.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:19
Кияни зможуть передати показники лічильників через...
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Дивися повний текст Кияни зможуть передати показники лічильників через фотографії.
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:42
Например по газу существует целый отдел рассматривающий такие фото и оценивающий не сделали ли вы врезку в их прибыльный газопровод и показатели для отмазки.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:01
мне тоже предлагали отправить вайбером, я послал лесом - сказал приходите после 19:00 по буднях либо в субботу воскресенье - для контрольного осмотра . Если же вам лень - то верьте мне на слово.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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