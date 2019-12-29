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Кияни зможуть передати
показники лічильників через...

Кияни зможуть передати показники лічильників через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:19

Кияни зможуть передати показники лічильників через...

Пропонуємо до обговорення:
Жителі столиці зможуть передавати показники своїх лічильників через фотографії.

Дивися повний текст Кияни зможуть передати показники лічильників через фотографії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:19

а смысл?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:42

  Ромасик написав:а смысл?

Например по газу существует целый отдел рассматривающий такие фото и оценивающий не сделали ли вы врезку в их прибыльный газопровод и показатели для отмазки.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:37

ruvex
Читаю про всі ці "новації" і не можу знайти відповідь на одне питання:" Як "Київенерго" стільки років
(до Незалежності і потім) справляється з контролем показників лічильників???"
А всі ці новостворені "сучасні" контори, ніяк не можуть придумати своєї методики, але вперто не бажають запозичити досвід інших, навіть не дивлячись на те,що ці методики розрахунків і контролю успішно вже працюють багато років!!!
Кажете,що у Київгазі цілий відділ перевіряє показники? Та вони спочатку "малюють" свої цифри, потім після сварки, їх виправляють на менші. ( У мене у квартирі газу немає з 2003 року,(причому остання
проплата внесена з чималим авансом). А ці "спеціалісти" кожного місяця на протязі 16 років "малюють
свої показники", навіть незважаючи не те,що і власник О/р вже інший, і постачальник вже вдруге змінився... а "методи" роботи все ті ж самі - "домалюємо, може не помітять і сплатять".
gorgona182
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:01

  ruvex написав:
  Ромасик написав:а смысл?

Например по газу существует целый отдел рассматривающий такие фото и оценивающий не сделали ли вы врезку в их прибыльный газопровод и показатели для отмазки.

мне тоже предлагали отправить вайбером, я послал лесом - сказал приходите после 19:00 по буднях либо в субботу воскресенье - для контрольного осмотра . Если же вам лень - то верьте мне на слово.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:40

У меня вопрос. В статье, в сайтах через которые можно передавать фото - Инстаграм пропущен или ещё пока не внесён? :)
Sam17a
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:14

  yama написав:
  ruvex написав:
  Ромасик написав:а смысл?

Например по газу существует целый отдел рассматривающий такие фото и оценивающий не сделали ли вы врезку в их прибыльный газопровод и показатели для отмазки.

мне тоже предлагали отправить вайбером, я послал лесом - сказал приходите после 19:00 по буднях либо в субботу воскресенье - для контрольного осмотра . Если же вам лень - то верьте мне на слово.

Согласен, но дальше если в течении полугода контролер даже по причинам не зависящим от Вас, не сможет к Вам попасть, они пишут письмо, что потребитель категорически отказывается от контроля и до конца текущего месяца Вам необходимо предоставить доступ. Иначе если к примеру есть домовой счетчик газа, то они будут насчитывать по таковому и игнорировать показания вашего квартирного. Вы звоните на ГЛ заказываете контролера, а он может прийти только по своим дням рассчитанным для вашего района. И дата не совпадает с граничной указанной в письме. :mrgreen:
А что такое насчитывать по домовому по 50-70 кубов в месяц на одну плиту, я уже знаю.
И дальше ты уже как и всегда в этой стране снова доказываешь свою не принадлежность к семейству верблюдовых. Все для клиента, и рынок и условия.
Так что иногда вариант с вайбером может быть для нас клиентов выгодным.

п.с. Чтобы защитить себя, ставишь квартирный счетчик, согласно принятого закона тебе должны его компенсировать до конца года, но вот незадача кабмин не принимает регламент этого действия и никто ничего не собирается компенсировать. И на запросы облгазы отвечают, что власть уже изменилась и тебя снова кидают. А потом снова хотят кинуть переведя из-за отсутствия контроля на домовой, ведь он так им выгоден.
В конечном итоге приходит мысль почему же тебя должны снова и снова кидать...
В этой стране многое меняется, но это все не для граждан. Тогда ты начинаешь все это менять под себя любыми способами.
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ruvex
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