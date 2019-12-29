Кияни зможуть передати показники лічильників через...

Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:14

yama написав: ruvex написав: Ромасик написав: а смысл? а смысл?

Например по газу существует целый отдел рассматривающий такие фото и оценивающий не сделали ли вы врезку в их прибыльный газопровод и показатели для отмазки. Например по газу существует целый отдел рассматривающий такие фото и оценивающий не сделали ли вы врезку в их прибыльный газопровод и показатели для отмазки.

мне тоже предлагали отправить вайбером, я послал лесом - сказал приходите после 19:00 по буднях либо в субботу воскресенье - для контрольного осмотра . Если же вам лень - то верьте мне на слово. мне тоже предлагали отправить вайбером, я послал лесом - сказал приходите после 19:00 по буднях либо в субботу воскресенье - для контрольного осмотра . Если же вам лень - то верьте мне на слово.

Согласен, но дальше если в течении полугода контролер даже по причинам не зависящим от Вас, не сможет к Вам попасть, они пишут письмо, что потребитель категорически отказывается от контроля и до конца текущего месяца Вам необходимо предоставить доступ. Иначе если к примеру есть домовой счетчик газа, то они будут насчитывать по таковому и игнорировать показания вашего квартирного. Вы звоните на ГЛ заказываете контролера, а он может прийти только по своим дням рассчитанным для вашего района. И дата не совпадает с граничной указанной в письме.А что такое насчитывать по домовому по 50-70 кубов в месяц на одну плиту, я уже знаю.И дальше ты уже как и всегда в этой стране снова доказываешь свою не принадлежность к семейству верблюдовых. Все для клиента, и рынок и условия.Так что иногда вариант с вайбером может быть для нас клиентов выгодным.п.с. Чтобы защитить себя, ставишь квартирный счетчик, согласно принятого закона тебе должны его компенсировать до конца года, но вот незадача кабмин не принимает регламент этого действия и никто ничего не собирается компенсировать. И на запросы облгазы отвечают, что власть уже изменилась и тебя снова кидают. А потом снова хотят кинуть переведя из-за отсутствия контроля на домовой, ведь он так им выгоден.В конечном итоге приходит мысль почему же тебя должны снова и снова кидать...В этой стране многое меняется, но это все не для граждан. Тогда ты начинаешь все это менять под себя любыми способами.